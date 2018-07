Arriva la giunta Rossi: il sindaco ha presentato gli 8 assessori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - E' stata presentata stamani a Brindisi la nuova giunta municipale. Dopo le riunioni di martedì, superato anche l’ultimo stallo con la scelta dell’ottavo nome che andrà a completare l’esecutivo. Si tratta, per la precisione, di Roberta Lopalco, architetto francavillese di origine ma brindisina di adozione. La Lopalco, tra l’altro, ha già ricoperto il ruolo di assessore all’Urbanistica proprio a Francavilla Fontana, sia nell’amministrazione di centrodestra di Vincenzo Della Corte che in quella di centrosinistra guidata da Maurizio Bruno. Il suo ingresso in giunta è dovuto al fatto che invece di optare per un proprio assessore, il movimento Ora tocca a noi ha comunicato di riconoscersi ufficialmente nel nome di Roberto Covolo, scelto dal sindaco Riccardo Rossi come tecnico. Questo ha lasciato un’altra casella vuota, riempita nelle scorse ore con l’accordo di tutta la coalizione.Per l’architetto, tuttavia, stavolta non c’è la delega all’Urbanistica. Si occuperà, infatti, di Igiene pubblica, Autorizzazioni ambientali, Gestione dei rifiuti e dell’impiantistica, Parchi pubblici e anche di Tutela dell’ambiente.Non avrà più, come invece inizialmente previsto, i Lavori pubblici il professore universitario Dino Borri, che si occuperà invece di Urbanistica, Riqualificazione urbana e della costa, Insediamenti sostenibili e tutte le altre materie collegate.Al secondo tecnico esterno, oltre a Borri, vale a dire il project manager e fondatore di ExFadda Roberto Covolo, dovrebbero andare invece Programmazione economica, Politiche giovanili, Attrazione degli investimenti, Politiche Ue ed Area vasta.Sul fronte delle nomine più politiche, il partito con il maggior numero di assessori è senza dubbio il Pd, risultato primo della coalizione di centrosinistra. I dem, che proprio grazie a questo risultato avranno il vice sindaco, hanno scelto per questo ruolo di spicco una figura non politica. Si tratta, in particolare, della preside dell’Ipsia “Ferraris” Rita Ortenzia De Vito. Alla quale andranno anche le deleghe alla Pubblica istruzione e all’Edilizia scolastica, i Servizi sociali, le Politiche per la salute ma anche Immigrazione e integrazione.Sempre sul fronte Pd, a Tiziana Brigante dovrebbero andare Trasporti, Traffico, Aeroporto e retroportualità ma anche i Lavori pubblici e le Politiche della casa. A chiudere la pattuglia di giunta del Pd il commercialista Oreste Pinto, il quale oltre che di Sport e Impiantistica sportiva si occuperà di deleghe quali Attività produttive, Suap, Promozione territoriale e Beni monumentali.Per Brindisi Bene Comune ci sarà invece Mauro Masiello, avvocato e professore, che si occuperà naturalmente di Affari legali ma anche di Trasparenza e legalità, Contratti e delle Risorse umane.Infine, Liberi e Uguali, che esprimerà un assessore, vale a dire il commercialista Cristiano D’Errico, le cui deleghe dovrebbero andare dal Bilancio alle Società partecipate, dalla Lotta all’evasione al Controllo di gestione.Saranno otto in tutto, dunque, gli assessori della giunta Rossi. Un numero ottenuto con qualche accorpamento di deleghe tradizionalmente separate.Al primo cittadino, infine, le diverse competenze, alcune delle quali di notevole importanza. Tra queste la Protezione civile, le Politiche industriali, l’Università, Ricerca e innovazione, la Cultura ed anche il Teatro. Dopo la nomina e la presentazione alla città, il nuovo esecutivo si metterà immediatamente al lavoro, in attesa della proclamazione del consiglio comunale, che dovrebbe arrivare entro la prima settimana di agosto.