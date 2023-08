Lettini e ombrelloni sequestrati: operazione della Capitaneria di Porto in località Pilone. E' il risultato dei controlli messi in atto dalla Capitaneria di Porto di Brindisi, sotto il coordinamento del Capitano di Vascello Luigi Amitrano, nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro 2023”.

Dall'inizio dell'estate sono stati eseguiti oltre 1.000 controlli, elevate 43 sanzioni amministrative, rilevati 9 illeciti penali, eseguiti 6 sequestri, tra cui oltre 200 attrezzature balneari.

Il sequestro

Nel fine settimana appena trascorso sono invece stati effettuati dei sequestri presso due strutture commerciali autorizzate all’attività di noleggio attrezzature da spiaggia (ombrelloni/lettini) che operano in località Pilone del Comune di Ostuni, all'interno dell'area protetta del “Parco delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo”. In particolare sono stati sequestrati 120 lettini e 20 ombrelloni, in quanto si trovavano posizionati senza alcun titolo sulla spiaggia libera.