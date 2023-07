Tavolini, sedie e luna park non autorizzati: scattano sequestri e multe per occupazione abusiva del suolo pubblico. Tre persone denunciate, tre sequestri penali, 3 sanzioni amministrative e 2 sequestri amministrativi. E' questo il bilancio dei controlli messi in campo ieri sera - 17 luglio - a Torre Santa Sabina da parte dei militari della Sezione di Polizia Marittima della Capitaneria di Porto, dei militari della Stazione Carabinieri di Carovigno, dei militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Brindisi e del personale della Polizia Locale di Carovigno, con la preziosa collaborazione del personale tecnico del Comune di Carovigno.

I controlli sul territorio



Le forze dell'ordine hanno accertato che due ristoratori della zona avevano occupato abusivamente con tavoli, sedie ed ombrelloni due aree demaniali; stessa cosa aveva fatto una società di spettacoli viaggianti che aveva arbitrariamente occupato senza autorizzazione un’area demaniale con varie attrezzature di giochi per bambini.

I militari oltre a denunciare all’Autorità Giudiziaria i tre titolari, hanno sottoposto a sequestro penale diversi tavolini, sedie, ombrelloni, un’area giochi bimbi su ruote e tre tira pugni.

I due titolari dei ristoranti invece sono stati multati. Infine è stato posto sotto sequestro amministrativo un banco di un ambulante sprovvisto di qualsiasi autorizzazione.