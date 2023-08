C’era anche Kim Basinger a bordo del mega yacht El Leon, di proprietà del “re del caffé italiano” Massimo Zanetti. L’imbarcazione è ormeggiata sul lungomare di Brindisi, proprio ai piedi della scalinata delle Colonne romane.

L'attrice ospite dell'imprenditore Zanetti

El Leon, come detto, aveva a bordo anche l’attrice e diva di Holliwood Kim Basinger, ospite dell’imprenditore Zanetti. Il quale era a sua volta in Puglia per l’inaugurazione, a Bari, di Casa Saicaf, lo storico locale di corso Cavour che torna con una nuova collaborazione fra l’azienda del caffè e il pasticciere Salvatore Petriella.

Con i suoi 54 metri di lunghezza, El Leon è l’ammiraglia della nuova generazione di Mangusta GranSport Fast Displacement Yachts, imbarcazioni eleganti che combinano velocità, elevate autonomie e comfort. Il design dell’imbarcazione di proprietà dell’imprenditore del caffé è firmato dal designer Alberto Mancini, che ha disegnato uno yacht accattivante e di grande raffinatezza, che colpisce immediatamente grazie alle sue proporzioni equilibrate, all’eleganza scultorea e al suo profilo robusto e imponente. Non a caso, la sua presenza ha immediatamente colpito molti brindisini, che non hanno mancato di fotografarlo e condividere le immagini sui social network.

L'altro mega yacht ormeggiato sul lungomare

Accanto ad “El Leon”, tra l’altro, era ormeggiato un altro mega yacht: Framura, varato nel luglio del 2020 e realizzato dai Cantieri Codecasa. Una imbarcazione con quattro ponti, una lunghezza di 55 metri e due motori principali Caterpillar 3512C in grado di fargli raggiungere una velocità massima di 17 nodi. A bordo di quest’ultimo, come del resto degli altri tre mega yacht presenti nel porto di Brindisi ieri, tutti charter, diversi uomini d’affari.

Gli altri charter per uomini d'affari

Oltra ad El Leon e Framura, hanno ormeggiato in città anche Nadira, Solis e Sea Eagle. Il primo è uno yacht da 30,45 metri, costruito nel Regno Unito da Princess Yachts e varato nel 2019. Con una velocità massima da 24 nodi ed una velocità di crociera da 22 nodi, può ospitare fino a dieci ospiti in cinque cabine e cinque membri dell’equipaggio in grado di soddisfare ogni bisogno degli ospiti. Il lussuoso yacht Solis, invece, è stato costruito da Mulder e consegnato al suo proprietario nel 2015. L’esterno è progettato da Claydon Reeves. L’imbarcazione da 34 metri è stata realizzata con uno scafo in acciaio ed è alimentata da due motori in grado di spingerla ad una velocità di crociera di 11 nodi. Solis può ospitare comodamente fino ad otto ospiti in quattro cabine suite. In particolare, una cabina con letto matrimoniale e bagno interno, due cabine con letto singolo e bagno interno e una suite principale con letto matrimoniale e bagno. Infine. Sea Eagle, mega yacht di 42 metri varato nel 2011, partito a luglio di quest’anno dal Principato di Monaco e che poi ha fatto tappa in Albania ed a Brindisi, per poi partire alla volta di Monopoli.

Il successo della nautica da diporto a Brindisi

Presenze che hanno spinto il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale Ugo Patroni Griffi a commentare, sulla sua pagina Facebook: «Brindisi sta davvero diventando la capitale della nautica da diporto». Il riferimento è a quanto aveva auspicato lo stesso Patroni Griffi durante la cerimonia di presentazione della regata internazionale Brindisi-Corfù. Proprio il presidente dell'Authority, infatti, tra le altre tipologie di traffico ha sempre ribadito di credere molto al segmento degli yacht di lusso, che a Brindisi e negli altri porti pugliesi va di pari passo con il nome dell’imprenditore portuale ed agente marittimo Teo Titi. Un settore che, negli anni, è cresciuto in maniera costante e che è un’attività ad elevato valore aggiunto anche per le attività del territorio.