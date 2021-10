Brindisi, il gigayacht "Olivia O" fa capolino nel porto

Il gigayacht Olivia O fa capolino nel porto di Brindisi . E già di per sè è un evento inedito: per la prima volta, infatti, uno yacht di 90 metri con la prua capovolta attracca, seppur solo per qualche ora, sulla banchina di Sant'Apollinare. Questo spettacolare gigante del mare è arrivato ieri mattina a Brindisi da Tivat per uno scalo tecnico. Dopo quattro ore è rientrato in Montenegro . Olivia O è di proprietà del miliardario israeliano Eyal Ofer, presidente del gruppo Zodiac Maritime Agency Ltd. Il giga yacht è stato progettato e costruito dal cantiere norvegese Ulstein Verft. Questo gigante di 90 metri dispone di 8 cabine, una spa, una sala cinema, una palestra e una piscina di 10 metri, alloggi dell'equipaggio per 30 persone.

L'imbarcazione



Naturalmente non manca l'eliporto. La sua particolare forma chiamata X-BOW è una sorta di marchio di fabbrica dei cantieri norvegesi, che generalmente la propongono per navi cargo, pescherecci, traghetti e imbarcazioni da lavoro, perché garantisce la possibilità di operare in condizioni meteo marine che per altre tipologie di scafi sarebbero proibitive. Il design Ulstein X-Bow, con il concetto di prua rovesciata, ha ridefinito l'ingegneria navale. Quando fu lanciato nel 2005 ottenne, infatti, un immediato interesse da parte degli armatori ed attualmente sono oltre 100 le navi con questa caratteristica in costruzione o in attività in tutto il mondo.

L'X-Bow è in grado di distribuire la forza in modo più uniforme sulla sua superficie, consentendo alla nave di rimanere più stabile in condizioni meteorologiche avverse, aumentando il comfort sia per i passeggeri che per l'equipaggio. Un sistema ideale per la navigazione in condizioni marine difficili: in mari agitati il beccheggio è ridotto, così come le vibrazioni. Inoltre, riducendo la resistenza idrodinamica, il consumo di carburante diminuisce, così come gli spruzzi sul ponte. Il proprietario di Olivia, il miliardario Eyal Ofer, è un esperto del trasporto marittimo e conoscendo le peculiarità del cantiere norvegese, lo ha scelto per la realizzazione del suo giga yacht, alla quale hanno contribuito anche i famosi designer Espen Øino e Ulstein. Olivia O è stata varata nel 2018, può viaggiare ad una velocità di 16,6 nodi.