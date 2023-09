Incidente sul lavoro: operaio ferito, la mano resta incastrata tra i rulli di un macchinario

Incidente sul lavoro nello stabilimento Jindal Films Europe di Brindisi: operaio ferito alla mano, era rimasta incastrata tra i rulli di un macchinario. La denuncia arriva da Antonio Frattini, segretario Generale FILCTEM CGIL Brindisi che ha raccolto informazioni dai lavoratori. Un loro collega «con una consolidata esperienza lavorativa nel sito industriale del settore della gomma plastica, dedito alla produzione di films in polipropilene, ha subito gravi traumi ad una mano rimasta incastrata tra i rulli di un macchinario in funzione», denuncia il sindacato.

L'uomo è stato ricoverato, prima nell'ospedale di Brindisi poi di Bari, dove è stato sottoposto ad alcuni interventi chirurgici per scongiurare l’amputazione dell’arto.

Sul posto gli ispettori del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti e del Lavoro (Spesal) del dipartimento di prevenzione della Asl di Brindisi, che hanno sequestrato la macchina, per le necessarie verifiche.



«Confidiamo nell’intervento degli organi ispettivi per fare chiarezza su quanto avvenuto e accertare la dinamica di questo ennesimo grave incidente nel mondo del lavoro in provincia di Brindisi - dichiara Frattini - Il costante aumento degli infortuni che sta colpendo pesantemente il mondo del lavoro in Italia deve far riflettere sulle cause di questi eventi, accrescere sempre più l’attenzione per lavorare sulla prevenzione e non abbassare mai la guardia». La Segreteria Territoriale della FILCTEM CGIL ha chiesto un incontro con la Direzione aziendale per un esame su quanto accaduto.