Incendio tra i tavolini del ristorante: notte di fuoco al porto

Misterioso incendio nella notte, verso le 1.40 circa, all'esterno del ristorante “La Nassa” a Brindisi, sul lungomare vista porto. Il rogo è divampato all'esterno del locale. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia, hanno preso fuoco alcune sedie e la tenda che funge da copertura al locale esterno.

A scoprire le prime fiamme una pattuglia della polizia, impegnata in quel frangente in un servizio di controllo attorno alla zona del porto. Gli stessi agenti hanno sollecitato l'intervento dei vigili del fuoco e nel frattempo, utilizzando un estintore, hanno contenuto l'incendio. Una squadra dei vigili del fuoco, dopo aver domato del tutto le fiamme, ha quindi provveduto alla bonifica e messa in sicurezza dell'area.

Le indagini

Stando ai primi rilievi e alle indagini della polizia, l'incendio sarebbe partito dalle sedie accatastate all'esterno del ristorante e attaccate alla tenda in plastica. Danni anche all'interno del locale, per via del fumo e della cenere. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, a partire dalla pista dolosa che appare alla stato la più probabile.