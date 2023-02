Allarme incendio nella notte: fiamme nella sala macchina di una nave ormeggiata al porto

Allarme incendio nella notte appena trascorsa dalla banchina di Sant'Apollinare del porto di Brindisi. Le fiamme si sono sviluppate nella sala macchine del traghetto Starlines.

Tre squadre

Poco prima della mezzanotte sono intervenute una squadra del distaccamento porto, sezione navale, piu una squadra della sede centrale ed una autobotte. L'incendio è stato domato ed i locali ventilati, sul posto anche il comandante Giulio Capuano.

Le indagini

Sulla nave sono in corso lavori di manutenzione per questo sonoin corso verifiche per stabilire se le fiamme siano state innescate da qualche procedura irregolare.