Fermata motonave in porto che trasportava rifiuti per scarsa sicurezza

I militari del nucleo specialistico della Guardia Costiera di Taranto, con il supporto di personale della Capitaneria di porto Brindisi, hanno sottoposto a fermo amministrativo un mercantile, battente bandiera Vanuatu, giunto a Taranto nei giorni scorsi per imbarcare un carico di «ecoballe» di rifiuti, dopo aver riscontrato gravi carenze sotto il profilo della sicurezza.

Le anomalie

Tra le anomalie riscontrate, la scarsa dimestichezza degli ufficiali nell'uso di alcuni dispositivi di sicurezza fondamentali per evitare incidenti, la presenza insufficiente di marittimi qualificati per condurre operazioni di rimorchio in emergenza, la mancanza di importanti equipaggiamenti antincendio, l'ostruzione di una via di uscita di emergenza, la scarsa efficienza del battello di emergenza.

La nave è risultata carente anche sotto l'aspetto dell'igiene e della salubrità dell'ambiente di lavoro e potrà ripartire solo dopo aver sanato le irregolarità.