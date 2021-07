Una palla di fuoco e una lunga colonna di fumo che si alza nel cielo: questo lo scenario che si presenta agli occhi degli automobilisti che in serata hanno percorso la statale 379 Bari-Brindisi. L'incendio si è verificato intorno alle 20. L'auto in fiamme si trova sulla corsia in direzione di Brindisi, a un chilometro circa dopo lo svincolo per Apani. Sul posto i vigili del fuoco.

Maggiori informazioni a breve.