Il Comune vende il patrimonio: nuove case nell'ex Ufficio del Registro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È ufficialmente in vendita l’ex palazzo degli uffici finanziari, che fino a qualche tempo fa ha ospitato gli uffici dell’Agenzia delle entrate e della Commissione tributaria ma poi è stato abbandonato in quanto problematico dal punto di vista statico a causa dei movimenti del terreno della collina alla cui base è stato realizzato negli anni Cinquanta. Prezzo richiesto: 2.913.750 euro, vale a dire poco meno di tre milioni. Un prezzo già piuttosto alto per le condizioni in cui versa l’edificio e che può solo aumentare visto e considerato che la modalità dell’avviso pubblico è quella dell’offerta più conveniente. Dunque più alta.Il Comune, dal canto suo, ha comunque già deciso cosa dovrà sorgere in quel punto. Nell’avviso pubblico, infatti, si parla esplicitamente di destinazione residenziale per il palazzo da 6mila metri quadri. Che nel migliore dei casi potrebbe forse essere recuperato ma nel peggiore dovrebbe essere raso a suolo. Anche perché la relazione dell’Agenzia delle entrate parla di «importanti problemi di natura statica» e l’elenco delle criticità della struttura è piuttosto lungo: fessurazioni verticali e orizzontali in tutta la struttura, un cedimento di 15 centimetri del massetto nell’area dei servizi igienici, copertura rotta in diversi punti e possibile presenza di eternit.