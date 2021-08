Brindisi, anche quest'anno a rischio la festa di San Teodoro

Proprio come accaduto lo scorso anno, anche nel 2021 la parte “laica” della festa dei santi patroni Teodoro d’Amasea e Lorenzo da Brindisi potrebbe saltare. Naturalmente, a causa del Covid ed in particolare del ritorno di fiamma della pandemia dovuto all’elevata trasmissibilità della cosiddetta “Variante Delta”. Mentre, proprio come l’anno scorso, non dovrebbero esserci grandi problemi per quanto riguarda le celebrazioni religiose né per il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati