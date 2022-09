Tutto pronto per la festa azzurra: Orietta Berti in concerto per Forza Italia

Tutto pronto per la festa azzurra a Brindisi: Orietta Berti ospite di Forza Italia in occasione della presentazione dei candidati azzurri alle prossime elezioni politiche del 25 settembre. L'appuntamento è per sabato (17 settembre) a Brindisi, alle 19.30 in piazza Santa Teresa, dove avrà luogo la "festa azzurra” di Forza Italia. Prima saranno presentati i candidati alle prossime elezioni politiche e a seguire ci sarà il concerto di Orietta Berti.

Il concerto

Non è uno scherzo. La cantante, conosciuta come l'Usignolo di Cavriago, si esibirà in piazza a Brindisi in occasione della presentazione dei candidati di Forza Italia. Da n"Io, tu e le rose" al tormentone dell'estate 2021 "Mille" portato al successo con Fedez e Achille Lauro, la Berti proporrà un mix dei suoi più grandi successi.

La coordinatrice azzurra De Mola

«Abbiamo deciso di incontrare il popolo di Forza Italia e del centrodestra, regalandoci un momento di gioia e allegria da condividere», dichiara la coordinatrice provinciale di Brindisi, Laura De Mola.

«Siamo certi che sarà una bella festa per ritrovarci insieme prima di queste elezioni cruciali per il futuro della nostra terra e del Paese - conclude -. Ringraziamo Orietta Berti, mia cara amica, per aver voluto esserci e regalarci una serata speciale con la sua voce straordinaria».