Evasione fiscale, concessionaria evade il fisco per oltre 1,4 milioni di euro. Ha venduto 620 auto in nero

Auto vendute in nero: concessionaria non dichiara ricavi per oltre 1,4 milioni di euro. Nei giorni scorsi i Finanzieri del Gruppo di Brindisi hanno concluso una verifica nei confronti di una concessionaria di auto che, dal 2018 al 2022, non avrebbe presentato le dichiarazioni dei redditi, risultando, pertanto, evasore totale.

L'indagine

Le fiamme gialle hanno appurato che il titolare della concessionaria avrebbe venduto,

complessivamente, 620 autoveicoli “in nero” con ricavi completamente occultati al Fisco per oltre 1,4 milioni di euro. Le irregolarità sono state segnalate ai competenti Uffici Finanziari per i conseguenti recuperi a tassazione e l’irrogazione delle relative sanzioni.