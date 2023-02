Brindisi, eletto il nuovo Consiglio dell'ordine degli avvocati

Eletto il Consiglio dell'ordine degli avvocati del foro di Brindisi in carica nel quadriennio 2023-2026. Voto al femminile, le prime cinque candidate sono donne ed andranno ad occupare nove seggi su un totale di quindici. La proclamazione è avvenuta nella biblioteca dell'Ordine per voce del presidente uscente e presidente della commissione elettorale, l'avvocato Claudio Consales. Dopo circa due ore di camera di consiglio, la commissione ha confermato le scelte dell'elettorato non ravvisando, dunque, alcuna situazione di ineleggibilità.

Ago della bilancia

La candidata più votata è risultata Alessandra Portaluri con 505 voti, tuttavia fra i 15 eletti della sua aggregazione “Esperienza e Innovazione, un Progetto al servizio dell’Avvocatura” è stata eletta soltanto un'altra candidata, Elisa Minerva (310 voti). Va da se' che per formare la nuova maggioranza ed indicare il presidente, il vice, il segretario ed il tesoriere "Esperienza ed Innovazione" costituirà l'ago della bilancia poichè gli altri due raggruppamenti, “Condivisione e futuro forense” e “Insieme per l’avvocatura: impegno, rinnovamento e trasparenza” hanno ottenuto rispettivamente sette e sei seggi.

Fa parte della seconda aggregazione Angela Epifani, seconda degli eletti con 439 voti. Seguono Daniela Faggiano, candidata presidente di "Condivisione e futuro forense", con 434 voti. Alle sue spalle tre candidati della stessa coalizione: Giuseppina Santomanco, 399 voti; Daniela Passero, 384; e Silvio Molfetta con 379. C'è poi al settimo posto Ester Spina con 368 voti (Insieme per l'avvocatura) , Cristina Cervellera con 363 voti (Condivisione e futuro forense), Fabrizio Anglani con 349 voti (Insieme per l'avvocatura), Carlo Carriere con 327 voti (Condivisione e futuro forense), Elisa Minerva (Esperienza ed innovazione) con 310 voti, Gianvito Lillo e Miranda Fiore con 309 e 304 voti (Insieme per l'avvocatura), Angelo Caforio con 303 voti (Condivisione e futuro forense) e Domenico Attanasi con 298 voti (Insieme per l'avvocatura) . Fuori dal consiglio, per un solo voto, Roberto Cavalera: 298 voti.

Il direttivo

E' attesa per la prossima settimana la prima convocazione del nuovo consiglio. Quello che indicherà i componenti del direttivo, plausibile che alleanze ed apparentamenti saranno stati già fatti.