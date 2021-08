Norme anti covid violate: multati 30 locali in 15 giorni nel brindisino

Violano le norme anti covid. Multe per 30 locali controllati in pochi giorni dalla polizia. Sono 30 infatti le multe elevate dalla Polizia in provincia di Brindisi negli ultimi 15 giorni a carico di circa 60 attività, quattro delle quali sono state chiuse, tra strutture ricreative, di ristorazione e pubblico spettacolo, per il mancato rispetto delle norme anti Covid.

I controlli nei locali da parte della polizia

In particolare, sono stati sottoposti a provvedimento di chiusura temporanea 4 locali per la ristorazione e l'intrattenimento lungo il litorale di Ostuni e sanzionati altri 5 esercizi adibiti alla somministrazione di cibo e bevande nel centro cittadino di Brindisi. Altre sanzioni sono state comminate per il mancato controllo del Green Pass ai clienti in un bar di Ostuni, mentre ad 8 persone, sedute in un esercizio commerciale del capoluogo, veniva contestata, oltre alla non disponibilità del Green Pass, anche la mancanza della mascherina. Inoltre, in un locale per l'intrattenimento a Ostuni, gli agenti hanno trovato i clienti a ballare, nonostante non ci sia ancora il via libera ai locali da ballo.