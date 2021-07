Chiosco-bar abusivo sull'area demaniale: blitz e sequestro

BRINDISI - Blitz sul litorale. E scattano i sigilli. Nel corso di un’attività congiunta posta in essere presso Cala Materdomini, lungo la costa di Brindisi, i militari della Sezione Polizia Marittima della Capitaneria di Porto, il personale della Polizia Locale di Brindisi, con il supporto dei militari della Compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Brindisi, hanno infatti sottoposto a sequestro un chiosco bar realizzato sul demanio marittimo in assenza di titoli autorizzativi.

Dalle verifiche effettuate sulla regolarità della struttura è stato appurato che la stessa era stata realizzata abusivamente, priva quindi di titolo concessorio, su un’area demaniale marittima di circa 70 metri quadri il località Cala Materdomini, comune di Brindisi.

L'edificio

L’intera struttura, composta da un chiosco in legno utilizzato per la somministrazione di alimenti e bevande, da un gazebo in metallo con copertura in tela e da una pedana in legno, è stata posta sotto sequestro ed il responsabile dell’abuso denunciato alla competente autorità giudiziaria.

“Ancora una volta, la piena sinergia tra le varie Amministrazioni è stata fondamentale per un’efficacia attività di contrasto all’illegalità e l’abusivismo demaniale. L’operazione in questione costituisce l’ultima in ordine di tempo, di numerosi controlli svolti di recente finalizzati non solo alla tutela dell’ambiente costiero, ma anche a garantire la fruibilità del demanio marittimo da parte della cittadinanza”, sottolinea in una nota la Capitaneria di porto di Brindisi.