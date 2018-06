Il sindaco Lanzilotti ha scelto gli assessori: ecco i nomi di chi entra in giunta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiuse le non facili trattative politiche : Carovigno, in provincia di Brindisi, ha la sua nuova giunta. Tutti tecnici esterni di riferimento alle liste civiche di maggioranza, nessun consigliere comunale eletto. Dopo la vittoria al primo turno del neo primo cittadino Massimo Lanzilotti, lo scorso 11 giugno, definiti i nomi dei componenti della sua squadra di governo che sarà presentata questa mattina alle 11 a palazzo di città a Carovigno. Nella stessa occasione si conoscerà meglio il quadro delle deleghe e vicesindaco.Intanto si parte dalla certezza dei nomi e dei primi settori di lavoro: ai servizi sociali Luigi Orlandini, all'ambiente Onofrio Palma, Loredana Epifani sarà il neoassessore al bilancio, Tony Camporeale, invece, all'urbanistica e Antonella La Camera alla pubblica istruzione. Una squadra di governo chiamata sin da lunedì ad affrontare alcune vertenze non di poco conto nella vita amministrativa della comunità carovignese: tra le prime questioni la stagione turistica, con le previsioni che anticipano una affluenza, anche maggiore rispetto alle precedenti estati. Dalla programmazione del cartellone degli eventi, alla definizioni dei servizi: fronti molteplici per la nuova giura Lanzilotti. Così come sarà da valutare il ruolo ed il rapporto della amministrazione comunale con il consorzio di Torre Guaceto, soprattutto dopo lo strappo dei giorni scorsi con il mancato accoglimento da parte del cda della richiesta di rinvio della seduta di giovedì scorso del sindaco. Gara ponte sui rifiuti e gli interventi di manutenzione nel centro storico le altre due priorità. Ma intanto le trattative politiche non sono ancora concluse: nei prossimi giorni si aprirà la fase di scelta del nuovo presidente del consiglio e del delegato del Comune nel Cda di Torre Guaceto dopo le dimissioni di Fabio Celino.