Blitz nella bisca clandestina: imprenditori insospettabili giocavano a poker texano

Blitz nella bisca clandestina. Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Brindisi hanno scoperto all'interno di un locale del centro cittadino una vera e propria sala da gioco d'azzardo con un tavolo professionale da poker con 10 postazioni, tutte occupate da pregiudicati e alcuni insospettabili imprenditori intenti a giocare 'texas hold'em', il poker texano, con fiches professionali e carte francesi da poker già distribuite. Il valore della giocata presente sul tavolo sotto forma di fiches ammontava a circa otto mila euro, somma successivamente rinvenuta nella disponibilità dell'organizzatore.

Le indagini

L'irruzione della Polizia è avvenuta d notte.

I partecipanti al gioco, oltre a possedere le fiches professionali in cui erano impressi differenti importi in euro, erano dotati di ingenti somme di denaro contante riposte nelle tasche per una somma complessiva di circa tredici mila euro. Accanto alla sala da gioco è stata rilevata la presenza di ulteriori due sale adibite a servizio bar per snack, cibi da piastra, panini, affettati, bevande in frigo e in cui venivano custoditi numerosi mazzi di carte francesi, scatole di fiches, appunti maestri e block notes con le relative suddivisioni per cifre e mestieri, tutto nella disponibilità dell'organizzatore. È stata documentata l'esistenza di un circolo privato in cui si esercitava gioco d'azzardo, desunto dal considerevole fine di lucro in capo ai giocatori, dall'allestimento complessivo dei locali, dall'aleatorietà del gioco in corso, dalla messa a disposizione dei giocatori di sala ristoro, dalla provenienza anche da altre province dei giocatori. Una persona è stata denunciata alla Autorità Giudiziaria quale organizzatore della bisca clandestina e altre nove persone sono state denunciate per partecipazione al gioco d'azzardo. Sono in corso approfondimenti per l'adozione di eventuali misure di prevenzione da parte del questore Annino Gargano