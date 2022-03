Brindisi, auto fuori controllo: travolge sei vetture in sosta, poi lo schianto. Ferite due donne

Pauroso incidente in serata a Brindisi, in via Bastione Carlo V. Un giovane al volante di una “Ford Focus”, con a bordo anche un suo amico, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, ha perso il controllo della vettura, andando a sbattere contro sei auto in sosta e travolgendo anche un'altra vettura che stava percorrendo la stessa via. Su questa seconda auto viaggiavano due donne, rimaste ferite.

I soccorsi

Sul posto sono accorsi, insieme ai vigili urbani, il personale del Servizio 118 e i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. Indagini sono in corso per appurare nei dettagli cause e responsabilità. L'uomo alla guida della Focus sottoposto all' alcool test e al drug test. Le due donne, invece, sono state affidate alle cure dei medici.