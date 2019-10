«In Puglia per smaltire lo stress da Brexit»: il consiglio di Johnson senior al figlio premier Boris

Ultimo aggiornamento: 09:43

Il bel tempo sta aiutando il lavoro di Pugliapromozione per rafforzare il brand turistico attraverso educational e fam trip destinati a operatori del settore, giornalisti e blogger e fare in modo che possano raccontare le bellezze delle diverse aree e la qualità dei prodotti che compongono l'offerta turistica della Puglia . In particolare i tour organizzati in questi giorni si stanno concentrando sull'area della Valle d'Itria e sulla Costa dei Trulli, da Ostuni a Polignano a Mare, dove gli ospiti sono attratti dal mare e dalla bellezza del paesaggio e dei centri storici. Nei giorni scorsi è stato in Puglia Stanley Johnson , padre del premier del Regno Unito Boris.Nel viaggio è stato accompagnato da Nancy Dell'Olio, di origini baresi ma da tempo residente nel Regno Unito, nominata dalla Regione ambasciatrice della Puglia nel mondo. Johnson e la Dell'Olio sono stati fotografati nel centro storico di Ostuni e nel Parco delle Dune costiere che si sviluppa tra Torre Canne e il Pilone, tra gli ulivi secolari dei territori di Fasano e Ostuni. Il tour ha toccato Molfetta, Trani, Castel del Monte, Polignano, Fasano, Cisternino, Ostuni, Alberobello, Bari, con visite a cantine e masserie, cene e aperitivi in strutture di pregio.Stanley Johnson è stato talmente colpito dalla bellezza della Puglia e dalla varietà della sua offerta gastronomica da essersi impegnato a convincere il figlio Boris a effettuare un viaggio da queste parti. «La Puglia è una terra meravigliosa per i paesaggi, la luce, l'architettura, la storia, la gente e il cibo. Proporrò a mio figlio Boris di venire qui per una vacanza rigenerativa dopo lo stress della votazione sulla Brexit», ha detto. Stanley Johnson, è stato parlamentare europeo per il partito conservatore per due legislature (dal 1979 al 1989) ed è una firma di spicco di varie testate inglesi. «Al mio ritorno scriverò un articolo sulla Puglia come Unespected perfection, una inaspettata perfezione», ha detto ancora.Insieme a lui hanno partecipato al tour pugliese Michael Karam, giornalista esperto di vini e inviato del magazine Bosidale, del newspaper The Guardian e del tabloid The Spectator, e Hugo Campbell Davis, editore e proprietario della testata Urbanologie, dedicata ai turisti inglesi interessati al lusso. Michael Karam ha detto: «Sono venuto per la prima volta in Puglia e ci tornerò perché questa regione è veramente una gemma dell'eden. «Per il mio lavoro scrivo di vini e di enogastronomia. Tutti parlano della Toscana; io scriverò: dimenticate la Toscana. E' la Puglia la nuova meta che sta sorgendo come un sole, genuina e incontaminata, una regione toccata da così tante civiltà, un area da scoprire».Un educational in Italia promosso da Enit Bangkok ha permesso di portare in Puglia una delegazione di 8 ospiti: 2 giornalisti e 4 influencers/bloggers tailandesi, un referente di Thai Airways e Manuela Cavaccini Cataldo, dirigente di Enit Bangkok e delegata dell'Ambasciata d'Italia. I thailandesi hanno visitato il Salento, la Valle d'Itria e le aree circostanti con tappa Ostuni. Hanno pernottato una notte in masseria e hanno sperimentato una cena tipica pugliese comprensiva di show cooking. La Puglia è stata considerata la regione più attrattiva tra quelle visitate: Lazio e Campania.Un farm trip per far vivere intensamente la qualità e la varietà dell'offerta turistica del Salento e della Valle d'Itria è stato organizzato per un gruppo di ucraini che hanno visitato la Puglia per la prima volta ed effettuato site inspection in hotel, masserie e resort a Conversano, Monopoli, Fasano, Ostuni, Lecce, Locorotondo, Castellana Grotte, Polignano a Mare e Bari.Infine, grande apprezzamento per l'offerta turistica pugliese ha dichiarato il giornalista Adrian Gillan, che scrive per la rivista Bent Magazine rivolta al mercato LGBT e distribuita nel Regno Unito. Gillan tra le altre città ha visitato di Brindisi ed è stato ospite in una masseria con Spa e degustazione. «Penso che la Puglia sia diversa da altre località italiane ha commentato ancora Gillan - è meno invasa dai turisti, è facilmente raggiungibile via aereo dalla Gran Bretagna; Bari e Brindisi, ti fanno sentire rilassato. La campagna e le coste sono molto piacevoli e poi ho trovato un cibo fantastico, sia di terra che di mare».