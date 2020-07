Vaccini Oxford e Cina inducono l'immunità. Lancet: primi test positivi

, testato in fase II su oltre 500 soggetti e tecnicamente simile al prototipo di Oxford (entrambi utilizzano degli adenovirus come vettori): è sicuro e ha indotto una risposta immunitaria nel 95% dei partecipanti al trial, misurata fino a un mese dall'immunizzazione. I test di fase III sono in corso. Intanto i numeri della pandemia nel mondo continuano a crescere: aumentano i casi in Africa, avverte l'Oms, con il Sudafrica che, contando oltre 360.000 contagi, è il quinto paese più malato al mondo. Ed un record di 40mila casi in 24 ore si è registrato in India, dove si supera il milione di positivi.

Notizie incoraggianti giungono tuttavia anche dal fronte dei farmaci allo studio. In pista contro la Covid-19 scendono ora anche 3 nuovi anticorpi monoclonali, derivati dal sangue di pazienti guariti, un nuovo promettente farmaco sintomatico per le forme più gravi della malattia a base di interferoni beta-1a e testato nel Regno Unito, ed un vecchio medicinale (il fenofibrato) che si sarebbe dimostrato in grado di inibire la capacità del SarsCov2 di riprodursi nelle cellule dei polmoni. Per tutti è atteso a breve l'avvio della sperimentazione sull'uomo. Una nuova bocciatura arriva invece per l'idrossiclorochina: il farmaco antimalarico e antireumatico non ha diminuito in modo sostanziale ricoveri e letalità nel trattamento di pazienti con forme lievi di Covid-19, evidenzia uno studio pubblicato questa settimana su Annals of Internal Medicine.

