Variante Delta, la Gran Bretagna apre tutto. Il ministro della sanità: «Arriveremo a 100.000 contagi al giorno»

Numero spaventosi. Il governo della Gran Bretagna è pronto a sfidare la prospettiva di arrivare a 100.000 contagi al giorno di Covid alimentati dalla nuova variante Delta dopo il «liberi tutti» generalizzato preannunciato a partire dal 19 luglio, convinto che la riapertura non sia comunque più differibile e che la diffusione di massa dei vaccini nel Regno possa rappresentare «un muro di protezione» per limitare il numero di ricoveri e di morti.

Sajid Javid warns #Covid cases could hit 100,000 a day as restrictions scrapped https://t.co/Z5iClNEW6z — The Independent (@Independent) July 6, 2021

Lo ha detto il ministro della Sanità, Sajid Javid, ribadendo la stima di Boris Johnson secondo cui i casi potranno salire a 50.000 già entro il 19 e aggiungendo che potranno toccare poi per fine estate quota 100.000.

Contagi in Gb, Jonhson apre tutti

Anche Johnson stesso lo sa e lo dice apertamente, ma è pronto a completare il percorso verso l'uscita pressoché totale dell'isola dal lockdown fra un paio di settimane, senza più obblighi legali sul distanziamento o sull'uso di mascherine, scommettendo tutto - prima e più velocemente di qualsiasi altro Paese al mondo - sulla responsabilità personale della gente e soprattutto sull'efficacia dei vaccini.

Vaccini che, somministrati oltre Manica a ritmi record, stanno per ora frenando l'impatto sui ricoveri negli ospedali (per quanto in ascesa) e in primis sul numero di morti quotidiani: passato a un decesso ogni mille infezioni contro 1 su 60 toccato nell'inverno appena trascorso. L'annuncio del premier Tory alla nazione, largamente anticipato, è giunto durante una nuova conferenza stampa da Downing Street.

Isolamento - Intanto, sempre il segretario alla salute Sajid Javid annuncia che le persone che sono a stretto contatto di un caso positivo «non dovranno più autoisolarsi dal 16 agosto» se hanno ricevuto due dosi di un vaccino.