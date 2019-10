Notte di fuoco a Fasano: quattro auto incendiate

Una nuova notte di fuoco quella appena trascorsa a Fasano. Nella centralissima via Verdi poco dopo le ore 23 di ieri quattro autovetture lì parcheggiate, una Fiat 500 L, una Fiat Panda, una Nissan Micra e una Ford Focus, per cause ancora da accertare, hanno preso fuoco. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostuni e i Carabinieri della compagnia di Fasano. La Fiat Panda e la Nissan Micra sono andate completamnente distrutte nel rogo, mentre la Fiat 500 L e la Ford Focus, che erano parcheggiate alle due estremità della colonna di auto, sono state seriamente danneggiate dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno anche controllato la stabilità dell’edificio sotto cui i mezzi erano parcheggiati in quanto le fiamme hanno raggiunto le finestre degli appartamenti del primo piano, causando danni agli infissi e per fortuna solo tanta paura agli abitanti. Data la centralità della zona, nei pressi dell'incendio si sono riversate in strada molte persone. © RIPRODUZIONE RISERVATA