Assalito in strada da due cani: ferito un imprenditore

Voleva salvare un cagnolino dall'aggressione di altri due cani di grossa taglia ma è rimasto coinvolto, per fortuna non in maniera grave, nell'aggressione dei due Corso sfuggiti al controllo del proprietario a San Pietro Vernotico , provincia di Brindisi. Paura tra chi ha assistito alla scena: per l'uomo ferito si è reso necessario l'intervento del personale sanitario.Due cagnoloni di grossa taglia, di un anno di età circa ma abbastanza docili, stando al racconto degli operatori intervenuti, scappati dal recinto dove erano custoditi dal proprietario che non aveva ancora provveduto a dotare i due cagnoloni di microchip, avevano percorso pochi metri quando hanno incontrato un altro cane a passeggio con la proprietaria, all'incrocio tra via Friuli e via Bergamo. Cosa sia successo subito dopo è difficile capirlo, tanto si sono svolti rapidamente i fatti per cui il cane più piccolo è stato azzannato, pare alla gola. Nei paraggi si trovava un imprenditore sanpietrano che notando la scena ha provato ad intervenire rimanendo lui stesso ferito. Inizialmente si è temuto il peggio ma all'arrivo del personale del 118 che ha accompagnato il malcapitato in ospedale, è stato appurato che si trattava di lievi ferite giudicate guaribili in sette giorni.Nel frattempo sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione, la polizia locale e il veterinario Piero De Rocco che svolge il servizio di intervento in convenzione con il comune, il quale ha assicurato i cani al servizio Asl di Brindisi per i regolari controlli e per essere dotati di microchip. I cani, stando al racconto del proprietario che si è assunto tutte le responsabilità sull'accaduto, erano stati recuperati in stato di abbandono al mare diversi mesi fa, e sono finora stati accuditi all'interno di una proprietà nei pressi del luogo dell'accaduto. Probabilmente per una dimenticanza, sono riusciti a lasciare il loro recinto passando dal cancello principale e hanno incrociato il meticcio pochi metri più in là. Non è chiaro se quest'ultimo fosse al guinzaglio o passeggiava liberamente; la stessa proprietaria non ha voluto l'intervento dei presenti e, per quanto è dato sapere, si è rivolta al suo veterinario di fiducia.Per l'imprenditore ferito si è risolto tutto con un grande spavento, qualche lacerazione nel vestiario, lividi e graffi. Non ha voluto sporgere denuncia anche se ha manifestato amarezza per l'accaduto che poteva avere sviluppi peggiori specie se al suo posto si fosse trovato un bambino. Stando al parere degli esperti, nell'aggressione tra due o più cani sarebbe incauto intervenire anche se l'intento è quello di prestare aiuto ai più deboli, perché gli animali per istinto aggrediscono chiunque si trovano davanti, l'unica azione possibile è quella di chiamare il personale specializzato. I fatti si sono svolti nella tarda mattinata di ieri quando tanti ragazzini passeggiano nei paraggi per raggiungere il parco di piazzale Domenico Modugno. Il proprietario dei cani ha assicurato che si è trattato di una fatalità, gli animali pare non abbiano mai dimostrato aggressività.