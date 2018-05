Amministrative, Ciullo e Rossi contro Antonino: "Con lui si torna indietro di vent'anni"

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

BRINDISI - La coalizione di centrodestra ed il suo candidato sindaco Roberto Cavalera nel mirino degli avversari a causa della presenza, tra gli alleati, dell’ex sindaco Giovanni Antonino.Proprio quest’ultimo se l’era presa col candidato sindaco della destra sovranista Massimo Ciullo a causa degli attacchi di alcuni suoi sostenitori. «Sono fermamente convinto - ha scritto su Facebook - che un leader è colui il quale detta la linea ai sui seguaci. Ne ispira le azioni. Ne censura i comportamenti se non conformi al suo pensiero. Io mi sento un leader. E nessuno dei miei seguaci si permetterebbe di dileggiare un mio amico. Se qualcuno dei seguaci di Massimo Ciullo usa dei sistemi subdoli per insultare me ed i miei famigliari le cose sono due: o lui ne condivide i comportamenti o non è un leader».