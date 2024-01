Paura a scuola, scoppia l'incendio in bagno: immobile evacuato per qualche ora

Un incendio si è sviluppato in tarda mattinata in uno dei bagni della vecchia sede dell'istituto Dell'Aquila - staffa di Trinitapoli, in provincia della Bat. Il rogo ha sprigionato del fumo acre e denso e a scopo precauzionale l'immobile è stato evacuato. Nessuno tra gli alunni e il personale scolastico è rimasto ferito o intossicato.

Con ogni probabilità, a scatenare le fiamme potrebbe essere stata una sigaretta lasciata accesa a contatto con oggetti in plastica. Le attività scolastiche sono regolarmente riprese nel pomeriggio.