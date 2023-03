Svolta green, 6mila luci a led: energia da fonti rinnovabili: “sconti” fino al 70%. «Risparmi sull’illuminazione»

Trani punta sul green. La pubblica illuminazione della città si appresta a diventare più sicura, affidabile e rinnovabile con l’entrata in scena della City Green Light, società esterna che da oggi ne gestirà il servizio. Un cambio di passo che permetterà al Comune di riqualificare l’intero sistema di illuminazione pubblica. I vecchi corpi illuminanti saranno sostituiti con sorgenti led più efficienti e durature, con un risparmio energetico superiore al 70%. Si tratta di un progetto innovativo, cucito su misura alle esigenze della città, che va in più direzioni: dall’efficientamento energetico alla digitalizzazione.

L'abbattimento di consumi e costi





La Città, infatti, non solo vedrà un abbattimento dei consumi di circa due milioni e mezzo di kWh all’anno ma sarà protagonista di un’attività di mappatura e analisi del livello di digitalizzazione dei servizi urbani utile a guidare i processi di transizione digitale, energetica e ecologica in atto.messi in campo nel giro di otto mesi che comprenderanno anche la riqualificazione di linee ammalorate, 150 sostegni, 70 quadri elettrici di distribuzione circa con spromiscuamento rispetto alla distribuzione e ulteriori cento mila euro di investimenti per la valorizzazione del patrimonio architettonico cittadino. «Siamo felici di accompagnare il Comune di Trani in un progetto così importante che garantirà alla città un’illuminazione più efficace ed efficiente e con un’importante svolta in termini di sostenibilità ambientale» ha spiegato Christian Valerio, business unit director Southern Italy di City Green Light. «La luce – prosegue Valerio - sarà utilizzata come, dove e quando serve e, grazie ai sistemi di telecontrollo, digitalizzeremo il servizio per renderlo più efficace e sicuro». Il contratto di gestione avrà una durata di nove anni e comprende la gestione, la manutenzione e l’efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica, inclusa la fornitura dell’energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili. Gli interventi porteranno a riqualificare la totalità dei 5.966 punti luce e delle 242 lanterne semaforiche presenti sul territorio comunale. Il primo impianto pubblico del Mezzogiorno fu realizzato a Trani nel 1908. Quella che attende la città adesso è un’altra rivoluzione. Obiettivo del sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, è creare una città intelligente e interconnessa. «Vogliamo fare molto di più» ha detto il primo cittadino. «Sebbene questo progetto consenta un risparmio importante – già in riferimento al 2023 non subiremo nessun aumento dell’energia bensì la risparmieremo – interverremo anche sul patrimonio della pubblica illuminazione cambiando tutto ciò che è ammalorato».



L’Amet, azienda di servizi che collabora con la città di Trani, cede ora il passo alla City Green Light per l’illuminazione urbana. «L’interesse economico delle società – ha spiegato Bottaro - nel realizzare un progetto del genere sta nel riuscire a portarlo a termine in breve tempo, dai sei a dodici mesi. Questo può farlo solo una società che ha grandi disponibilità economiche e possibilità di attingere risorse umane e Amet non era in grado di poter realizzare tutto questo. Seppur rappresenti per me un grande dispiacere, non può pesare sulle tasche dei cittadini».

