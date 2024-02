Sassi contro il clochard. «Mi potevano anche ferire»

Sassi contro un uomo che dorme in un cantiere nella villa comunale. A Trani un senzatetto è diventato bersaglio di ragazzi che, in piena notte, scagliano pietre contro la struttura dove il 65enne senza fissa dimora ha trovato rifugio. Si chiama Corrado e vive per strada da un paio d'anni ma non gli era mai successo prima - racconta - di essere preda di teppisti.

Il racconto del senzatetto



«Prendono la mira mentre dormo e cercano di colpirmi» ha spiegato Corrado. «Una pietra mi ha sfiorato il viso, potevano sfigurarmi».

L'uomo ha trovato riparo dal freddo degli ultimi giorni in un gabbiotto utilizzato per i lavori del cantiere di rifacimento della costa che perdurano da mesi all'interno della villa. «Mi svegliano mentre dormo. Lanciano pietre, urlano, mi insultano. Quando riesco a uscire si allontanano, mi sfidano da lontano».



«Io non ho paura ma non è bello ciò fanno a chi vive come me» ha continuato Corrado con un velo di rabbia sugli occhi. Conosce bene i loro volti, parla del "solito gruppetto", lo stesso che l'ultima sera ha cercato addirittura di ribaltare il gabbiotto mentre il clochard dormiva. «Era notte e cercavo di dormire. Ad un certo punto ho sentito la terra tremare, ho pensato al terremoto e invece erano sempre loro. Mi hanno preso di mira».



Diverse le denunce dei tranesi in merito allo stato di degrado in cui versa il cantiere della villa comunale, che dovrebbe regalare alla città un nuovo sbocco sul mare. Talvolta le lungaggini burocratiche permettono al disagio di incunearsi e trovare riparo, dal freddo non dalla cattiveria.

A. Lan.

