Cadavere di un clochard nel giardino della Mater Dei: trovato dagli studenti

Il cadavere di un uomo - un clochard - è stato trovato questa mattina nella zona tra il liceo Fermi e la clinica Mater Dei a Bari. Stando a quanto si apprende a notare il corpo dell’uomo nelle aiuole della Mater Dei sarebbero stati alcuni studenti della scuola usciti all'esterno per fare ginnastica.

Cosa è successo

L'uomo trovato morto questa mattina nei giardini della clinica Mater Dei di Bari è un senzatetto di 47 anni originario della Repubblica Ceca.

Da quanto riferiscono fonti dell'ospedale, era una persona che spesso si rivolgeva alla struttura per chiedere cure. Accanto al suo cadavere è stata trovata una stampella.

Sul caso indagano i carabinieri, i sanitari del 118 intervenuti hanno solamente potuto costatare il decesso. Il cadavere del 47enne è stato trovato dagli studenti del vicino liceo scientifico 'Enrico Fermi', nel cortile questa mattina per l'ora di educazione fisica. Sono stati loro, insieme ai docenti, ad avvisare sanitari e forze dell'ordine. È il secondo senzatetto trovato senza vita a Bari negli ultimi giorni in cui la temperatura si è notevolmente abbassata: sabato sera, in Corso Italia, è stato trovato morto un 37enne senegalese.