Rapinano la gioielleria con i fucili puntati contro i clienti: caccia ai banditi in fuga

La rapina in pieno centro è andata a segno, ma ora è caccia ai responsabili. Ieri mattina a Trinitapoli, nella Bat, in una delle note gioiellerie della città (Bulova), due ignoti sono entrati a volto coperto e con fucili da caccia provocando il panico all'interno dell'attività commerciale. L'ingresso minaccioso dei malviventi, con l'intento di sottrarre diversi oggetti preziosi, ha seminato panico e terrore tra i diversi clienti presenti e gli stessi dipendenti. I malviventi avrebbero preso di mira e minacciato con le armi che avevano con sé il titolare della gioielleria per farsi consegnare il bottino: alcune persone di passaggio fuori dal locale, che si sono rese conto della rapina in corso, hanno immediatamente avvertito i carabinieri. I due banditi hanno così scelto di recuperare alla svelta alcuni gioielli - secondo quanto si apprende il bottino sarebbe di poco valore - e di darsi alla fuga con l'aiuto di un complice, che era a bordo di una vettura su corso Garibaldi ad attendere i due.

Le indagini

I militari dell'Arma, intervenuti sul posto, hanno dato inizio ai rilievi del caso: tutti coloro che hanno assistito al furto sono stati ascoltati dai carabinieri, che hanno ottenuto delle testimonianze importanti per provare a risalire all'identità dei rapinatori. Inoltre, sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Solo tanto spavento nel centro della città: infatti, non si sono registrati feriti e anche le condizioni del titolare della gioielleria, che sarebbe stato aggredito fisicamente dai malviventi per ottenere i metalli preziosi, non sarebbero gravi. Le indagini proseguono per definire, nei dettagli, la dinamica dell'episodio e il quantitativo dei gioielli rubati.