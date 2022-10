Una nuova tragedia a Trani, a pochi giorni di distanza dall'infarto che ha stroncato un uomo sul sagrato della chiesa in cui si era appena tenuta la Santa Messa in occasione del 25esimo anniversario di matrimonio. Questa mattina, intorno alle 11, un 58enne ha perso la vita a causa di un malore mentre si trovava a bordo della sua auto all’esterno di una farmacia di via Barletta, in attesa che la moglie svolgesse degli acquisti.

Nemmeno il soccorso prestato tempestivamente dall’équipe sanitaria di un’ambulanza del 118, di passaggio in quel momento dopo aver svolto un altro intervento, ha potuto scongiurare il decesso dell’uomo. Tutti i tentativi di rianimazione sono risultati inutili, l’attacco cardiaco è risultato fatale proprio come accaduto venerdì, in una drammatica similitudine di casi. Sul posto Polizia di Stato e Polizia Locale per gli accertamenti necessari e la gestione del traffico veicolare nella zona.