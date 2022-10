Malore sul sagrato della chiesa dopo le nozze d'argento: muore un 48enne

La celebrazione eucaristica in occasione del loro 25esimo anniversario di matrimonio si era conclusa da poco e insieme agli invitati erano rimasti sul sagrato della chiesa di Santa Maria delle Grazie a Trani quando all’improvviso è accaduta la tragedia. Il marito, 48 anni, si è accasciato al suolo colto da un malore: nonostante tutti i soccorsi prestatigli, purtroppo non c’è stato niente da fare.

Inutili i tentativi

I soccorritori del 118 hanno provato a rianimare l’uomo per diversi minuti sotto gli occhi attoniti di parenti e amici ma ogni tentativo è risultato inutile. Un arresto cardiaco lo ha stroncato in quella che sarebbe stata una serata di festa e condivisione insieme agli affetti più cari, comprensibilmente sotto choc per quanto accaduto, a cominciare dalla consorte.