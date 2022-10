Si siede sulla panchina e si accascia: choc a Collepasso per la morte di un 69enne

Tragedia questa mattina a Collepasso dove un uomo di 69 anni, di origini senegalesi, colto da malore si è accasciato al suolo ed è morto. Purtroppo per Dieng El Hadji non c’è stato nulla da fare: al loro arrivo, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne la morte.

I testimoni

Secondo alcune testimonianze, utili per ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo, Dieng si trovava in piazza Dante, a pochi passi dall’ingresso del Comune, quando ad un certo punto si è accasciato, cadendo a terra. Erano passate da poco le 8,30 e il 69enne, che da tempo soffriva di problemi cardiaci, poco prima era stato in un laboratorio di analisi per effettuare alcuni accertamenti. Giovedì scorso era stato ricoverato in ospedale, a “Città di Lecce”, dove era stato sottoposto ad una coronarografia e poi dimesso domenica, in attesa di effettuare un intervento di angioplastica.

I soccorsi

Questa mattina il tragico epilogo: l’uomo si è prima seduto su una panchina della piazza e poi, quando si è rialzato, è caduto al suolo esamine. Nonostante i soccorsi tempestivi per il malcapitato non c’è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia sono accorsi la figlia, il genero e il nipote, tutti residenti a Collepasso.