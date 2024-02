Travolta da una moto mentre attraversa la strada: gravissima una 47enne

È ricoverata in gravi condizioni al Policlinico di Bari la 47enne che, nel tardo pomeriggio di giovedì, è stata investita da una moto in via Falcone a Trani. Ha riportato diverse fratture ed emorragie interne, la prognosi resta riservata. Lo scontro è avvenuto intorno alle 18. La donna stava attraversando la strada quando è stata travolta da una moto guidata da un giovane che proveniva da via Borsellino in direzione centro città. L’impatto è stato violentissimo, entrambi sono stati sbalzati al suolo dopo un volo di qualche metro. La dinamica dell’incidente è ancora da accertare ma, secondo alcune testimonianze, sembrerebbe che dopo l’impatto la moto abbia prima toccato un’auto in marcia per poi strisciare sull’asfalto per oltre trenta metri e terminare la corsa contro un secondo veicolo che sopraggiungeva dalla corsia opposta.

I soccorsi

Soccorsa e stabilizzata dal personale del 118, la donna è stata trasportata in codice rosso al “Bonomo” di Andria, dove è stata ricoverata in condizioni critiche, per poi essere trasferita al Policlinico. Anche il motociclista è rimasto ferito nell’impatto ed è stato portato in codice rosso in ospedale ma le sue condizioni non preoccupano.

Sulla dinamica dell'incidente indaga la polizia locale, intervenuta immediatamente sul posto per effettuare tutti i rilievi del caso, insieme alla guardia di finanza. «Era prevedibile» hanno commentato Giuseppe Curci e Raffaele Covelli di “Articolo97”.

Lo scorso aprile i rappresentanti del movimento civico avevano lanciato una raccolta firme per chiedere la messa in sicurezza della strada, prevedendo l’installazione di dossi, segnalazioni luminose intermittenti, limite di velocità a 30 km orari e segnaletica orizzontale. Furono raccolti 500 consensi ma «a nulla sono serviti». «Non si tratta di essere veggenti, è semplicemente la differenza fra chi vive davvero in città, osserva i problemi, parla con la gente e non si gira dall’altra parte».