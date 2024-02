Incidente sulla provinciale, ​perde il controllo dell’auto e sbatte contro il guard-rail: paura per una donna

Perde il controllo dell’auto e sbatte contro il guard rail: paura questa mattina per una donna sulla provinciale Ostuni- Torre Pozzelle. Il primo ad intervenire per prestare soccorso alla 41enne è stato un vigile del fuoco che stava prendendo servizio.

Sul posto dell'incidente gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’auto ed il 118. La donna è stata trasferita in ospedale ad Ostuni, ma non è in pericolo di vita.