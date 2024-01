Furto in città, rubata una 500 d’epoca, la proprietaria: «Era con me da 60 anni»

È stata la sua auto per tutta la vita, l’unico mezzo a bordo del quale per sessant’anni ha viaggiato. Fino all’altra sera, quando dei malviventi gliel’hanno sottratta. Non poteva fare più male di così a Giuseppina Carbonara, 81enne tranese a cui, la notte fra giovedì e venerdì, hanno rubato la sua Fiat 500 d’epoca. Il furto è avvenuto vicino alla sua abitazione in via Capozzi, nella zona a nord della città di Trani dove l'auto era parcheggiata.

La donna era solita uscire al mattino per svolgere le commissioni quotidiane in città a bordo della sua bellissima e amatissima 500, un’icona che ha accompagnato gli italiani negli anni del boom economico. Ed è proprio negli anni Sessanta che la signora Pina aveva comprato l’auto e da allora è sempre stata la sua fedele compagna e il mezzo per piccoli spostamenti. E seppur con qualche graffio, il modello bianco dell’anziana era il migliore in circolazione per lei perché fungeva da custode della sua storia. Insieme è cresciuta fino a diventare mamma e poi nonna. «Ho il cuore spezzato» ha detto la signora Carbonara, che adesso vive l’ingiustizia di chi è stato privato non solo di una proprietà ma anche di un bene legato a tanti ricordi.