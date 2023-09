Furto di barelle e defibrillatori all'associazione di volontariato: la denuncia del presidente

Defibrillatori, barelle e altri strumenti utili durante le loro attività, oltre che al furgone con il quale circolavano per prestare assistenza. Si ruba di tutto, anche a chi offre gratuitamente tempo e competenze a servizio della comunità. È successo agli operatori di Trani Soccorso, associazione di volontariato che da anni opera sul territorio prestando supporto a operazioni d’emergenza e ad eventi pubblici.

Il furto

La notte fra giovedì e venerdì la loro sede di Villa Segettaro, sulla provinciale che da Trani porta a Corato, è stata saccheggiata. Malviventi hanno eluso la telecamera che inquadra l’ingresso principale e, da una strada laterale che divide la sede da abitazioni private, hanno trinciato la recinzione in ferro per fare irruzione nei locali attraverso una finestra. Una volta dentro hanno fatto razzia di tutto il materiale utile all’associazione durante le attività, tra cui anche soffiatori e un materassino antidecubito. Quella sera i locali erano liberi perché tutti i volontari erano impegnati ad una manifestazione in città. Un dettaglio che, probabilmente, i ladri conoscevano bene.

Gli ultimi a chiudere il cancello hanno lasciato la sede intorno alle 20. Al loro rientro, verso l’una, il furgone non c’era già più.

Il presidente dell'associazione

«C’era anche una moto privata e una tv – ha detto il presidente dell’associazione, Andrea Fasciano – ma non hanno portato via nulla di tutto questo. Soltanto materiale e attrezzatura dell’associazione. È stata una scelta mirata su materiale facile da rivendere oppure è stato un gesto per rallentare o fermare il nostro lavoro, e questo fa male». Il danno non è stato quantificato ma si aggira intorno ai venti mila euro. «Avevo le lacrime agli occhi quando ci siamo resi conto del furto - ha continuato Fasciano - i sacrifici di tutti questi anni danneggiati in questa maniera». La denuncia ai carabinieri è stata presentata e le indagini sono in corso.