Furto nella notte nel centro per famiglie di Japigia. Ladri via con beni di prima necessità per neonati

Furto nella notte nella sede del Centro Servizi per le Famiglie di Japigia a Bari. Ladri via con beni di prima necessità destinati ai neonati. La denuncia arriva dall'assessora al Welfare del Comune di Bari Francesca Bottalico: «Una violenza commessa nei confronti di tutti e tutte, ma nessuna minaccia o intimidazione può fermare il nostro impegno». ha detto.

Il furto

Nottetempo alcuni malviventi si sono introdotti nella sede del centro mettendo a «soqquadro gli arredi, sottraendo tanti materiali informativi ed educativi utili per i laboratori perfino svuotando l'emporio dei beni di prima necessità destinato a neonati e famiglie in difficoltà del quartiere», denuncia l'assessora in un post facebook.

«Nessuna minaccia, violenza o intimidazione può fermare l'impegno del Welfare, della rete delle realtà del privato sociale e degli operatori impegnati nelle aree periferiche della città - ha aggiunto l'amministratice comunale - Una violenza commessa nei confronti di tutti e tutte.

Un'offesa grave alla quotidianità di tanti minori e famiglie che trovano in servizi come questo, un luogo accogliente, sicuro, dove rifugiarsi da violenze, disagio, solitudine, nei propri contesto di vita, specialmente in un quartiere complesso come Japigia».