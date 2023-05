Si getta dalla finestra della casa di cura: morta una donna

Si getta dalla finestra della casa di cura in cui era ricoverata: morta un'80enne all'istituto Opera Don Uva di Bisceglie. La tragedia si è consumata sabato scorso.

Troppo gravi le ferite

All’arrivo dei soccorsi purtroppo per la donna non c’era ormai più nulla da fare: i traumi causati dalla caduta erano troppo gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per comprendere se effettivamente, come sembra, si sia trattato di un suicidio dovuto a un malessere che l'anziana aveva nascosto persino ai familiari.

La donna si sarebbe gettata da una finestra del corridoio, che doveva essere chiusa ermeticamente ma, evidentemente, non lo era.