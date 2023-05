Un bel campo di papaveri, ma da oppio: denunciato il proprietario

Un bel campo di papaveri nel centro di Polignano a Mare. Ortaggi, alberi da frutto, tanti fiori su un terreno che si affacciava sulla strada. Ma alcune di quelle piante avevano proprio qualcosa di strano. Così, dopo indagini e analisi, i Finanzieri della Compagnia di Monopoli hanno capito di essere di fronte ad una bella piantagione di papaveri da oppio. Una piantagione enorme: oltre 4.000 bulbi, per un totale di 62 chilogrammi di piante. Il proprietario dell’appezzamento è stato denunciato per coltivazione non autorizzata di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Dalle piante si può ottenere oppio e morfina

Nel fondo sono state quindi rilevate, disseminate in mezzo ad altre coltivazioni, le infiorescenze di altezza compresa tra i 30 e i 120 cm, da cui è possibile ottenere, per incisione delle capsule o essiccazione, diversi alcaloidi, tra i quali morfina, papaverina, codeina e oppio.

Lo stesso principio attivo, con complesse lavorazioni in laboratorio, può essere utilizzato per produrre eroina.L’esame effettuato con il drop-test, al quale seguiranno puntuali campionamenti e analisi, ha immediatamente segnalato il contenuto di livelli rilevanti di morfina.

Le operazioni hanno interessato anche l’immobile adiacente e un locale destinato a ricovero per attrezzi. Il terreno coltivato per il fabbisogno familiare, con ortaggi e alberi da frutto e con vasta presenza di fiori decorativi, non ha destato sospetto anche se prospicente alla via pubblica.