Fatture false e contratti fittizi per prendere la disoccupazione: 19 denunce a Ostuni

Fatture per operazioni inesistenti per circa 250mila euro, falsi contratti: la lente della Guardia di finanza di Brindisi su tre società attive nel settore dell'edilizia e dei servizi a Ostuni. Scattano 19 denunce.

Finti contratti per maturare disoccupazione e redito di cittadinanza

Le indagini hanno portato alla luce un sistema fraudolento incentrato sull’emissione ed utilizzo di fatture fiscali per operazioni inesistenti posto in essere dalle tre società locali che, attraverso appositi accordi di distacco del personale e contratti di appalto, avrebbero simulato la somministrazione di manodopera. Inoltre, una delle società coinvolte aveva instaurato 8 rapporti di lavoro dipendente “fittizi” al fine di consentire ad altrettanti soggetti di percepire indebitamente l’indennità di disoccupazione e, nel contempo, l’illecita fruizione del reddito di cittadinanza da parte di ulteriori 8 lavoratori dipendenti.

Complessivamente sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza di Ostuni 19 soggetti, di cui 3 rappresentanti legali di altrettante società per aver emesso ed utilizzato fatture per operazioni inesistenti (per 250mila euro), 8 soggetti per l’indebita percezione dell'indennità di disoccupazione (per un importo complessivo di 22 mila euro) ed ulteriori 8 persone per l’illecita percezione del reddito di cittadinanza (per un importo complessivo pari a circa 99mila euro).