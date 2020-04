Hospice per pazienti psichiatrici, decine di contagi: positivi trasferiti

Ultimo aggiornamento: 12:19

Ben 46 contagi fra pazienti psichiatrici ospiti dell'Opera Don Uva a Bisceglie e personale. Sale così il numero dei contagi da coronavirus nella Bat, in attesa del bollettino regionale che, stasera, consegnerà ai pugliesi il bilancio della giornata.Nella struttura di assistenza sono stati eseguiti 107 tamponi, 46 dei quali positivi così suddivisi: 37 pazienti e 9 operatori. Il sindaco della città, Angarano, nei giorni scorsi aveva chiesto insistentemente esami per tutti i pazienti, che erano già isolati nei loro reparti e non stavano avendo contatti con l'esterno. Ora i nuovi contagiati saranno trasferiti in una sezione dedicata al Covid-19 allestita proprio all'interno dell'Opera Don Uva.