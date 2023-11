Batteri nell'acqua della scuola: sospesa l'erogazione

Scuola senza acqua: erogazione sospesa a causa della presenza "non conforme" di batteri coliformi. Il Comune di Bisceglie ha temporaneamente sospeso, in via precauzionale, l'erogazione idrica nel plesso scolastico "San Giovanni Bosco" su decisione della Asl Bat che ha rilevato la presenza dei batteri che rendevano non potabile l'acqua.

Il Comune ha messo a disposizione «acqua e gel per l'igiene sia dei bambini che dei bagni», si legge in una nota. Ieri sono stati effettuati, da parte sia del Comune sia della Asl Bat, nuovi campionamenti i cui esiti saranno resi noti giovedì. «È stata garantita in ogni caso l'incolumità della salute dei bambini, avendo adottato tempestivamente tutte le precauzioni del caso», prosegue il Comune ricordando che «all'inizio dell'anno scolastico era stata effettuata, così come in tutte le altre scuole, la sanificazione della cisterna».