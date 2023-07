Furti, riciclaggio di auto e rapine: 13 condanne per 50 anni di carcere

Tredici condanne per oltre cinquant'anni di carcere: è l'esito della sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Trani, per l'indagine «On the road», condotta dai militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Barletta e conclusasi nel maggio 2021, con l'esecuzione del decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Trani, nei confronti di 15 persone, originarie di Andria, Cerignola e Corato, accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata prevalentemente alla commissione di furti di autovetture ed alla ricettazione e al riciclaggio dei pezzi di ricambio, ma anche di rapine a mano armata in danno di autotrasportatori.

Più di 20 furti d'auto in due mesi

Sono quindici gli imputati finiti a processo.

In poco più di 2 mesi, avrebbero commesso 22 furti di auto, con contestuale riciclaggio dei pezzi «tagliati», nonché una rapina a mano armata, quella dell'1 aprile 2021, a Bitonto (Bari), quando sulla strada provinciale 231, cinque di loro a volto coperto e armati di un fucile a canne mozze, avrebbero sequestrato un autotrasportatore, sottraendo i prodotti alimentari trasportati nel suo furgone frigo.

Dei quindici imputati, tredici sono stati condannati in primo grado da un minimo di tre anni ad un massimo di quattro e di multe dai 3.000 ai 6.000 euro, mentre due sono ancora in attesa di giudizio.