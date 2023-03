Violenza sessuale sulla nipote minorenne: arrestato lo zio

Avrebbe abusato sessualmente della nipotina: è l'accusa nei confronti dello zio, un uomo di 58 anni che è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Barletta, in esecuzione di un'ordinanza cautelare emessa dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica.

Si tratta dello zio della vittima che deve rispondere del delitto di violenza sessuale aggravata e continuata su minorenne, commessa dall'anno 2020 fino al dicembre 2022. L'uomo, secondo l'accusa, con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso, in molteplici occasioni, avrebbe indotto la nipote minorenne a subire atti sessuali. I gravissimi episodi, reiterati per anni, sarebbero stati consumati in tutte le occasioni in cui la minorenne restava da sola con lo zio. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari: all'arresto seguirà l'interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa dell'indagato.