Ruba l'auto mentre il proprietario parcheggia e vende i gioielli trovati all'interno: arrestato

Un uomo di 44 anni, con precedenti penali, è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato a Barletta per rapina impropria e autoriciclaggio. Per i poliziotti, coordinati dalla Procura di Trani, l'uomo nello scorso giugno avrebbe rapinato un automobilista in corso Italia a Trani.

Sale a bordo dell'auto e scappa

Secondo quanto riferito dalla vittima agli agenti intervenuti sul posto, mentre stava parcheggiando il 44enne si sarebbe impossessato del mezzo salendoci a bordo per poi scappare.

Nella fuga, la vittima che provava a bloccarlo, sarebbe caduta consentendo così all'uomo di scappare.

Le indagini

Dagli accertamenti investigativi, che si sono basati soprattutto sulla analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, è emerso che l'indagato avrebbe anche venduto a un negozio di Barletta alcuni gioielli in oro conservati in un borsello trovato nell'auto e appartenenti alla vittima. Il 44enne è ora in carcere.