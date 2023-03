Vodka prodotta dagli antichi grani della Puglia: l'idea di due imprenditori americani

Altamura diventa fenomeno trascinatore di potenziali brand enogastronomici: dapprima il Pane Dop, poi la birra e adesso la vodka. Chi avrebbe mai immaginato che i grani della Murgia (Senatore Cappelli, Appulo, Arcangelo, Duilio e Simeto) avrebbero prodotto il malto per la birra e la produzione della vodka con il marchio “Altamura Distilleries”. Le potenzialità espresse dal territorio murgiano sono spie illuminanti che trovano il loro speciale humus, da cui attingere a piene mani sfide inedite. Altamura Distilleries è frutto di un progetto studiato a tavolino da due imprenditori statunitensi co-fondatori: Steven Acuna e Frank Grillo. Con sede ad Ostuni in provincia di Brindisi, Altamura Distilleries è stata fondata dopo che tre americani hanno deciso di perseguire il sogno di una vita di trasferirsi in Italia.

La storia

Durante i loro tour attraverso le regioni del sud, sono stati ispirati dalle spiagge, dal pane e dalla qualità della vita in Puglia per mettere radici. È qui che l’amore per la cucina e per gli alcolici si è fuso in un’impresa che ha permesso di trasformare una pagnotta di pane in una vodka pluripremiata.

Altamura Distilleries ispirata dall’amore per il sapore e dall’eredità del vecchio mondo italiano, sfrutta il profilo unico dell’antico grano murgiano per creare un distillato equilibrato, cremoso e raffinato con un finale spettacolare. I grani speciali vengono forniti dall’azienda agricola di Andrea Cappiello di Altamura.



Gli appassionati di cocktail - fanno sapere gli inventori di questo nobile prodotto - avranno l’opportunità di scoprire i sapori della vodka firmata Altamura Distilleries e di sperimentare l’eccellenza del mixology alla Tuscany Cocktail Week dal 10 al 16 aprile e alla Florence Cocktail Week dal 17 al 23 aprile 2023.«L’obiettivo di innovare un grano antico e di elevare una raffinata tradizione italiana - continuano Steve e Frank - ci ha portato a creare una vodka davvero unica». I due ideatoridel progetto stanno realizzando la loro distilleria distilleria a Ostuni. Per facilitare la produzione della vodka, al momento spediscono il grano a una distilleria partner in Polonia. I due imprenditori siamo stati ad Altamura diverse volte; soprattutto per visitare Andrea Cappiello e la sua famiglia, l’azienda che fornisce loro la materia prima. Le varietà di grano prodotte sulle colline murgiane hanno specifiche proprietà per ottenere il distillato. Infatti, come sottolineano «i grani duri di Altamura conferiscono alla vodka una spiccata morbidezza con un finale cremoso e terroso».Non a caso attraverso l’etichetta della vodka creata dal grano nasce una sorta di gemellaggio con la città di Altamura. Un incontro sancito anche dalle parole dei due imprenditori statunitensi.«La nostra etichetta - spiegano Acuna e Grillo - riflette la città e la storia di Altamura. Il nostro leone è stato disegnato per rappresentare i famosi leoni presenti sui gradini della cattedrale».