Natuzzi, la vertenza pugliese arriva al Ministero: incontro il 25 maggio

Giovedì 25 maggio alle ore 11:30 si riunirà presso il Mimit la cabina di regia istituita per la vertenza Natuzzi, alla quale partecipano i sindacati di categoria Feneal Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil. La cabina per l'azienda del settore divani, che occupa circa 2.000 dipendenti nei siti produttivi in Puglia e Basilicata, inizialmente prevista il 9 maggio, è slittata su richiesta del ministero, secondo quanto si apprende da fonti sindacali.

La vertenza

«In occasione della straordinaria manifestazione con presidio sotto al Mimit dello scorso 22 marzo - spiegano i sindacati - la struttura ministeriale ha ricevuto una nostra delegazione, fissando al 9 maggio l'incontro per la Cabina di regia, con il coinvolgimento delle istituzioni nazionali e regionali, dell'azienda e dei sindacati». «La nostra pressione nei confronti del Ministero - sottolineano Feneal, Filca, Fillea - è continuata in questi giorni, perché ritenevamo indispensabile per dare certezze alle lavoratrici e lavoratori Natuzzi, riaprire il confronto in sede ministeriale con tutti i soggetti interessati alla vertenza.

L'impegno profuso dalle organizzazioni sindacali confederali ha fatto sì che giungesse la convocazione per il giorno 25 maggio, a dimostrazione che più delle parole contano i fatti», concludono le tre sigle sindacali.