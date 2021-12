Vertenza Brsi, l'azienda diserta il tavolo in Regione. Emiliano: «La crisi non si risolve fuggendo»

È sempre più nero il futuro dei 92 dipendenti della BRSI, la Business Remote Solutions Italia, di Bitritto. L’azienda aveva provato ad avviare una procedura di licenziamento già ad inizio 2020, poi il Covid aveva messo tutto in pausa. Ora però i proprietari sembrano aver deciso, dopo un anno e mezzo di smart working sembrerebbe diventata necessaria la presenza dei lavoratori in sede. Non quella in cui avevano lavorato in questi anni però, di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati